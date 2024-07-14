Украинские спецслужбы предлагали командиру Ту-22М3 убить членов экипажа

Украинские спецслужбы разрабатывали план по «катпультрованию» членов экипажа Ту-22М3, который они надеялись угнать с помощью вербовки командира воздушного судна. Об этом в интервью программы «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказал сам летчик.

«Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа — прим. ред.) принудительно, так сказать, „гуманным“ способом устранить, то есть фактически убить», — подчеркнул он.

По его словам, оперативная игра российских контрразведчиков с украинскими спецслужбами продолжалась с октября 2023 года. Украинская сторона торопила с «угоном» самолета, но не уделяла внимания техническим проблемам этого процесса.

Ранее летчик рассказал, что украинские спецслужбы обещали ему, что после проведения операции его переправят вместе с семьей в Европу.