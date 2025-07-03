Серпуховский музей откроет сезон кинопоказов под открытым небом 5 июля

Во дворе Серпуховского историко-художественного музея 5 июля стартует летний кинотеатр под открытым небом. В рамках проекта «САД: Синема. Арт. Двор» каждую субботу зрителей ждет демонстрация фильмов, объединенных морской тематикой.

Этот выбор не случаен — в музее сейчас проходит выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского».

Откроет сезон культовая советская комедия «Полосатый рейс», снятая в 1961 году на студии «Ленфильм», которая стала одним из партнеров проекта.

В дальнейшем зрители увидят картины «Ждите меня, острова!», «Человек-амфибия», «Остров сокровищ» и другие.

Начало сеанса в субботу запланировано на 22:00. В ход свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте музея, где также можно ознакомиться с расписанием.