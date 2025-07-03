«Я воскрес». Директора парка «Тайган» выписали из больницы
Директора «Тайгана» Зубкова перевели на домашнее лечение после нападения льва
Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы после нападения льва. Теперь он будет находиться на домашнем лечении, сообщили в пресс-службе сафари-парка.
«Я воскрес. Еще немножко есть дырки, которые зарастут. Профессор, который руководит данной клиникой, сказал, что я большой молодец», — сказал Зубков.
По словам мужчины, сейчас у него наблюдается хорошая динамика по восстановлению здоровья, поэтому врачи приняли решение перевести его на домашнее лечение.
Зубков благодарил всех за переживания и попросил не беспокоить его после выписки из больницы. После нападения льва директор «Тайгана» в общей сложности находился под наблюдением врачей 10 дней.
Он отметил, что ему еще пока трудно говорить. Зубков пообещал провести пресс-конференцию в парке на следующей неделе, 8 июля.
Лев набросился на мужчину 22 июня во время кормления. После нападения Зубков самостоятельно выбрался из вольера и потерял сознание, сообщил RT. Следователи возбудили уголовное дело.