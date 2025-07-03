«Я воскрес». Директора парка «Тайган» выписали из больницы

Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы после нападения льва. Теперь он будет находиться на домашнем лечении, сообщили в пресс-службе сафари-парка.

«Я воскрес. Еще немножко есть дырки, которые зарастут. Профессор, который руководит данной клиникой, сказал, что я большой молодец», — сказал Зубков.

По словам мужчины, сейчас у него наблюдается хорошая динамика по восстановлению здоровья, поэтому врачи приняли решение перевести его на домашнее лечение.

Зубков благодарил всех за переживания и попросил не беспокоить его после выписки из больницы. После нападения льва директор «Тайгана» в общей сложности находился под наблюдением врачей 10 дней.

Он отметил, что ему еще пока трудно говорить. Зубков пообещал провести пресс-конференцию в парке на следующей неделе, 8 июля.

Лев набросился на мужчину 22 июня во время кормления. После нападения Зубков самостоятельно выбрался из вольера и потерял сознание, сообщил RT. Следователи возбудили уголовное дело.