Кадеты из Лобни поучаствовали в праздновании 35-летия Союза казаков России

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

С 28 по 29 июня 2025 года в Москве прошли торжества, посвященные 35-летию основания объединения «Союз казаков России». В мероприятиях приняли участие кадеты и преподаватели Православной Казачьей школы Лобненского благочиния имени генерала Брусилова.

Празднование началось с международной научно-практической конференции под названием «Союз казаков России на пороге второй четверти XXI века: мировоззрение современного казачества». Конференция была посвящена памяти защитников Родины, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию создания «Союза казаков России». По завершении работы конференции прошел Совет атаманов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Кадеты Лобненского благочиния вместе с другими участниками возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, выразив тем самым глубокое уважение и благодарность защитникам Отечества.

Заключительным аккордом праздника стал праздничный концерт и торжественный приЕм, организованный Верховным атаманом.

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