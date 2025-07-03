Хранилище на 2,4 тысячи тонн овощей построили в Озерах

Сельскохозяйственная компания «Лукаморе» успешно завершила строительство нового овощехранилища для лука-севка и репчатого лука. Построенное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, расположенное в Озерах, полностью соответствует современным стандартам и требованиям и уже введено в эксплуатацию.

Новая емкость склада позволяет хранить до 2450 тонн продукции, что почти вдвое превышает прежние возможности компании — 3000 тонн. На реализацию проекта было вложено более 96 миллионов рублей, а также создано десять дополнительных рабочих мест.

«Лукаморе» продолжает развивать селекционные программы, создавая сорта лука, устойчивые к болезням и вредителям, характерным для российских климатических условий.

По итогам прошлого года предприятие произвело свыше 2,6 тысячи тонн посадочного материала, что составляет около 16% от общего объема производства лука-севка в России.