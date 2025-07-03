Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-оформлении билетов на рубку деревьев

Жители Подмосковья подали свыше 6,8 тысячи онлайн-заявок на получение разрешений для вырубки, посадки и пересадки деревьев. Сделать это можно через «Госуслуги».
Как рассказали в региональном Мингосуправления, порубочный билет необходим для санитарных рубок, удалении сухостоя, пересадки деревьев, а также при ремонте коммуникаций и сносе зданий.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При вырубке более 15 деревьев перечетная ведомость создается автоматически.
Услугу предоставляют бесплатно, при этом заявителю необходимо оплатить компенсационную стоимость.
Стартовал новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы»
Придушила за слюнявчик. Воспитательницу детсада в Барнауле проверят за жестокое обращение
Связанного со слухами о смене пола Брижит Макрон хирурга нашли мертвым
Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде
Самую безопасную для пешеходов автодорогу нашли в Ростовской области
Отель на 150 номеров могут построить в микрорайоне Подлипки в Коломне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте