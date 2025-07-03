Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-оформлении билетов на рубку деревьев

Жители Подмосковья подали свыше 6,8 тысячи онлайн-заявок на получение разрешений для вырубки, посадки и пересадки деревьев. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, порубочный билет необходим для санитарных рубок, удалении сухостоя, пересадки деревьев, а также при ремонте коммуникаций и сносе зданий.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При вырубке более 15 деревьев перечетная ведомость создается автоматически.

Услугу предоставляют бесплатно, при этом заявителю необходимо оплатить компенсационную стоимость.