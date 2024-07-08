Украинские спецслужбы пообещали летчику ВКС вывезти его семью в Западную Европу

Украинские спецслужбы пообещали летчику ВКС России, что переправят его вместе с семьей в Европу, если тот угонит стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом пилот рассказал на снятое ФСБ видео, которое показали в эфире телеканала «Россия 1» .

Россиянин заявил, что спецслужбы предложили ему отправиться в Турцию, а затем в Молдавию. После этого, по плану украинских разведчиков, летчика доставили бы на Украину.

Пилот подчеркнул, что сначала речь шла о переезде семьи в Западную Европу. Он добавил, что предложение украинской стороны выглядело неправдоподобно.

«Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», — указал летчик.

По его словам, представители украинских спецслужб открыли для его семьи счет в польском банке, оформив договор обслуживания на Украине.

Ранее оперативник ФСБ сообщил, что украинцы планировали угнать Ту-22М3 через Молдавию, потому что на территории этого государства они могут действовать безнаказанно. Он подтвердил, что молдавские правоохранители на все закрывают глаза.