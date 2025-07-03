Подростка с переломом лобной кости спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 16-летнего пациента с переломом лобной кости. Травму подросток, увлекающийся хоккеем, получил во время тренировки на льду.

Юноша неудачно упал и сильно ударился лицом. Травма привела к кровотечению из носа, головной боли и тошноте.

Врачи оперативно провели пациенту компьютерную томографию и диагностировал вдавленный оскольчатый перелом лобной кости.

После обследования подростка поместили в отделение нейрохирургии, где ему провели операцию. Специалисты вправили костные осколки, установили титановую пластину, а также восстановили поврежденные при падении ткани.

Вмешательство прошло успешно. Спортсмен уже вернулся домой.