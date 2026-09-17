Снайпер Око: украинские гексакоптеры медлительные и часто замирают в воздухе

Тяжелые гексакоптеры украинской армии отличаются медлительностью и нередко зависают в воздухе, что дает возможность поражать их при помощи ночных и тепловизионных прицелов. Об этом заявил командир взвода снайперов 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Око в беседе с РИА «Новости» .

«Благодаря наличию ночных и тепловизионных прицелов очень успешно работаем в ночное время», — сказал он.

Военный отметил, что снайперские пары несут службу в режиме 24/7, заранее подготавливая и занимая огневые позиции. Для стрельбы ночью и днем расчеты оснащены специальными прицелами и новейшими отечественными винтовками.

Око подчеркнул, что за неделю на харьковском направлении подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили свыше 15 тяжелых дронов R-18.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались прорвать окружение у Нефедовки в Харьковской области. В итоге ВС России уничтожили бронемашину «Рошель Сенатор» и боевую группу противника в полном составе.