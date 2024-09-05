Суд в ДНР заочно арестовал грузинского наемника ВСУ Руситашвили

В ДНР объявили в международный розыск грузинского наемника ВСУ Руситашвили

Фото: РИА «Новости»

Наемника из Грузии Георги Руситашвили, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины, объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой Народной Республики.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Грузии.

«Руситашвили объявлен в международный розыск», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июль 2024-го обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. За участие в боях ему выплатили около семи миллионов рублей.

В отношении Руситашвили судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины стало больше наемников, потому что сами украинцы уклоняются от службы.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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