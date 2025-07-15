Дом сгорел из-за кондиционера в Нижнем Новгороде

Дом загорелся в Нижнем Новгороде вечером 15 июля. Причиной пожара стал кондиционер, сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, пожар произошел в 20:30. Сотрудники МЧС локализовали возгорание спустя 1,5 часа. Из-за высокой температуры у соседнего дома расплавились окна, а также загорелись линии электропередач. О пострадавших информации не поступало. На месте ЧП работают электрики.

Видео с места пожара попало в распоряжение 360.ru. На кадрах видно, что огонь охватил жилой дом полностью.

По данным МЧС, за минувшие сутки на территории Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров. Пострадал один человек, обошлось без погибших. Спасатели эвакуировали пятерых местных жителей.