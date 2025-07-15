Украинский штурмовой полк «Скала» понес значительные потери во время боев в районе Мелового в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УВД ВГА Харьковской области.

«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком „Скала“, который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского», — отметили в сообщении.

Это подразделение в срочном порядке перебросили из Львовской области. После значительных потерь полк практически утратил свою боеспособность и больше не существует как полноценная военная единица. В УВД ВГА отметили, что элитные части ВСУ не выдерживают огневого превосходства ВС России.

Отдельный штурмовой полк «Скала» сформировали в Днепропетровской области на базе отдельного батальона разведки с одноименным названием. В его составе были умственно отсталые люди, над которыми издевались, а потом отправляли на фронт как пушечное мясо.