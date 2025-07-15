Кимаковский заявил о начале ликвидации кармана ВСУ у Дзержинска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Петровки стало началом ликвидации украинской группировки под Дзержинском. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы фактически начинаем ликвидацию кармана, образовавшегося в ходе наступательной операции на Дзержинск», — уточнил советник главы ДНР.

Он обратил внимание, что российская армия расширяет наступление в сторону Димитрова, окольцовывая его с севера. Военные продвигаются к Константиновке. Кимаковский отметил, что на этом участке фронта бойцы ВС России уже начали уничтожать операторов вражеских БПЛА.

Во вторник, 15 июля, стало известно, что российские военные освободили Петровку и Воскресенку в ДНР.