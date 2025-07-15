Приставы Подмосковья передали государству 100 земельных участков по решению суда

Приставы Подмосковья конфисковали и передали государству 100 земельных участков стоимостью 34,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Московской области.

Жителя Подмосковья привлекли к уголовной ответственности за взятку должностному лицу с целью хищения госимущества. Помимо лишения свободы и штрафа, суд решил изъять у него 100 земельных участков площадью от 288 до 2 167 квадратных метров каждый. Как раз они и были предметом взятки.

В Клинком районом подразделении началось исполнительное производство. Имущество было арестовано, после чего судебные приставы обратили его в доход государства.