Приставы Подмосковья передали государству 100 земельных участков по решению суда

Приставы Подмосковья конфисковали и передали государству 100 земельных участков стоимостью 34,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Московской области.
Жителя Подмосковья привлекли к уголовной ответственности за взятку должностному лицу с целью хищения госимущества. Помимо лишения свободы и штрафа, суд решил изъять у него 100 земельных участков площадью от 288 до 2 167 квадратных метров каждый. Как раз они и были предметом взятки.
В Клинком районом подразделении началось исполнительное производство. Имущество было арестовано, после чего судебные приставы обратили его в доход государства.
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