Жена Старовойта поспешила уйти с кладбища, когда пришла его бывшая супруга

Во вторник, 15 июля, прошло девять дней как умер экс-министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. На Смоленское кладбище пришла почтить его память 25-летняя жена Полина Корнеева, сообщил StarHit .

На девушке было черное платье, волосы она собрала в пучок. Корнеева в одиночестве провела у могилы почти час, обнимая крест. Но, когда подошла ее мать Лилия и шепнула ей что-но на ухо, молодая вдова поспешно удалилась.

«Судя по всему, мама Корнеевой сообщила о приходе бывшей жены чиновника с дочерями», — уточнило издание.

Бывшая жена, дети и мать покойного чиновника — Лариса Старовойт подошли к могиле, зажгли лампаду и через некоторое время покинули кладбище.

Ранее сообщалось, что мать Корнеевой мечтала о богатом зяте и роскоши. Именно она стала «движущим звеном» в отношениях пары.