Сальдо: иностранных наемников в ВСУ стало больше, чем украинцев

В рядах Вооруженных сил Украины иностранных наемников становится больше, чем самих украинцев. Об этом РИА «Новости» в рамках Восточного экономического форума заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это — тенденция, говорящая о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать особо нету», — подчеркнул глава региона.

Среди украинцев все меньше тех, кто хотел бы участвовать в конфликте, добавил Сальдо. По его словам, западные государства оказывают колоссальную финансовую поддержку властям Украины, чтобы они могли заполнить пробелы в рядах армии.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что из-за тяжелой ситуации для ВСУ НАТО оказался перед выбором: эскалация конфликта или поиск способов его урегулирования. Эксперт подчеркнул, что крах восточного фронта украинской армии ускоряется.