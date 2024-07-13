Стало известно, когда произойдет генеральное сражение на Украине

Генеральное сражение на Украине может произойти уже в конце лета. Такое мнение выразил полковник СБУ Олег Стариков на YouTube-канале ПолитЭксперт.

«Будет какое-то военное событие в августе–сентябре, которое я называю генеральным сражением», — сказал он.

Полковник отметил, что оно может определить исход украинского конфликта и позиции сторон на переговорах. Также Стариков обяъснил, что время играет на российской стороне.

Ранее журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс заявила, что Украина намерена созвать новый саммит по урегулированию ситуации. Правительство планирует совершить это до выборов президента США. В этот раз украинское руководство собралось пригласить и российских представителей. По мнению журналистки, такой шаг со стороны Украины говорит о ее беспокойстве из-за вероятной победы экс-главы Штатов Дональда Трампа.