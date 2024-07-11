Украина захотела провести новую конференцию с участием России

Украина хочет созвать новую конференцию по урегулированию конфликта, и сделать это она планирует до президентских выборов в США. На этот раз Киев пригласит Россию, об этом со ссылкой на источники написала в соцсети Х журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Киев хочет созвать вторую встречу для достижения справедливого… урегулирования на Украине перед выборами в США в ноябре — на этот раз с участием России», — заявила Джейкобс.

Желание провести конференцию до президентских выборов в ноябре говорит о беспокойстве Украины по поводу возможной победы Дональда Трампа, отметила журналистка.

В США заметили опасения Владимира Зеленского. Его напугали слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине.