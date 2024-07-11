США из-за успехов России отказались поставлять ВСУ некоторые боеприпасы

WNP: в США признали успехи ВС России в подавлении сигналов GPS

Российские военные достигли значительных успехов в снижении эффективности западного оружия. По этой причине США отказались поставлять Украине некоторые боеприпасы, сообщила польская газета WNP .

«Американские военные официально признали, что русские добились больших успехов в подавлении сигналов GPS», — указали в издании.

Также в США поняли, что российские военнослужащие успешно искажают сигналы, не позволяя западному оружию точно бить по целям. В газете добавили, что системы РЭБ на порядок снижают эффективность ракет GMLRS для HIMARS и снарядов M982 Excalibur для 155-миллиметровой ствольной артиллерии.

«Американцы даже перестали отправлять эти ракеты Украине», — заключили в издании.

Ранее сенатор-республиканец Джим Риш на форуме НАТО в Вашингтоне указал на слабость американского и европейского ВПК. По его словам, обнаружившиеся «дыры» в оборонной сфере шокировали США, когда они начали помогать Украине.