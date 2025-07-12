У Трампа заметили признаки возрастных изменений психики

У президента США Дональда Трампа в последнее время сильно ухудшились когнитивные способности. Об этом в эфире YouTube-канала Judging freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он рассказал, что его источник, регулярно общавшийся с американским лидером последние 18 месяцев, обратил внимание на возрастные изменения психики главы государства.

«Что-то не так с ментальным аспектом. <…> На последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — подчеркнул эксперт.

Джонсон добавил, что на стремительное ухудшение когнитивных функций указывает и манера Трампа говорить, и его поведение на публике. По словам аналитика, американский лидер уже не может серьезными делами международного значения.

Ранее поведение Трампа оценил психолог Джоф Битти. Специалист рассказал, что глава государства любит перекладывать ответственность за свои действия на других. По его мнению, это самая неприятная черта президента.