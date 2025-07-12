Появилось видео с места столкновения грузовика и автобуса в Подмосковье

Последствия столкновения автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

ДТП случилось накануне вечером. На видео засняли разбитый автобус и обломки машин.

Известно, авария произошла на 37-м километре трассы в сторону столицы. Из-за неисправности на дороге остановился грузовик, автобус влетел в него сзади. Водитель скончался, семь из 12 пассажиров пострадали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров». Прокуратура оценит соблюдение перевозчиком требований федерального законодательства.