США и их партнеры из Европы пришли в шок от слабости своего военно-промышленного комплекса, когда Украине понадобилась помощь. Об этом заявил сенатор-республиканец Джим Риш из комитета по международным отношениям, его слова передало РИА «Новости» .

«Мы были ошеломлены. Я думаю, мы все были ошеломлены слабостью и дырами в нашем промышленном производстве, когда дело касается обороны», — заявил Риш на вашингтонском саммите НАТО.

Также на мероприятии выступил американский лидер Джо Байден. Он отметил, что НАТО не позволит себе отставать от России, которая, по его словам, перевела ВПК на военные рельсы, нарастив выпуск боеприпасов и оружия.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решения, которые приняли на саммите НАТО, преследуют цель не завершения, а эскалации украинского конфликта. Он отметил, что принятые на мероприятии документы не приведут ни к чему хорошему.