Мерца предупредили о последствиях передачи ракет Taurus Украине

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо вспомнить, что Россия знает, где располагаются предприятия по производству дальнобойных ракет Taurus. Об этом РИА «Новости» заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин.

Он прокомментировал высказывание Мерца о намерении ФРГ поставлять дальнобойные ракеты на Украину. Степашин подчеркнул, что не хочет обострять ситуацию, но напомнит Мерцу о возможных последствиях передачи снарядов ВСУ.

«Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил он.

Бывший премьер-министр призвал ФРГ подумать перед тем как отправлять снаряды ВСУ.

Ранее Мерц усомнился в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. По его словам, стороны исчерпали возможности для этого. Политик сообщил, что Германия продолжит помогать ВСУ.