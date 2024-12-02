Социальные координаторы 22 регионов России пройдут обучение в Подмосковье
Курсы повышения квалификации для социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» из 22 регионов России пройдут в Подмосковье. Обучение состоится в Московском областном филиале Президентской академии с 10 по 14 декабря.
Для участников организуют гибридный формат обучения, включающий очные, заочные и самостоятельные занятия. Полученные навыки помогут социальным координаторам объективно оценивать кризисные ситуации и эффективно решать возникающие вопросы.
Программа реализуется при непосредственном участии правительства Московской области и регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества».
Социальные координаторы помогают ветеранам СВО получать меры поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, содействуют в переобучении, трудоустройстве и вовлечении в общественные проекты.
Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.