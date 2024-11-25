Сегодня 14:04 Знать каждую семью и их вопросы. Андрей Воробьев — о поддержке военнослужащих Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным блокам знать каждую семью бойцов СВО 0 0 0 Спецоперация

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Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил на заседании областного правительства. Для своевременной поддержки работает фонд «Защитники Отечества».

«Время не должно быть преградой для общения и желания помочь всем, кто ждет отца, сына, близкого человека. И буквально сейчас, в рамках оперативного штаба, мы этот вопрос рассматривали. Цель в том, чтобы мы знали каждую семью, специфику и вопросы каждого человека, максимально старались оказать поддержку», — сообщил губернатор. Он поблагодарил всех, кто задействован в работу и уже взял семьи на сопровождение. «Все мы прекрасно понимаем, насколько это чувствительная тема и насколько важна вовлеченность во все, что касается помощи, в том числе с нюансами по документам, выплатам», — добавил Андрей Воробьев. Отдельная благодарность, отметил губернатор, — команде фонда «Защитники Отечества». «Мы видим результаты и огромное поле для дальнейшей работы. Мы полностью с вами: не разграничиваем жизнь фонда отдельно и нашу отдельно. Поэтому можете на нас рассчитывать. Как лично, так и в части новых комплексных решений», — подытожил глава Подмосковья.

О фонде

С июня 2023 года в фонд обратились более 16 тысяч человек. Они записываются через «Госуслуги», телефонные звонки, оставляют письменные заявки. «Обращений приходит много, категории мы уже готовы разделить на ветеранов и семьи. Они приблизительно в равных долях. Очно к нам каждый день обращаются свыше 20 человек», — подчеркнула руководитель филиала фонда в Подмосковье Ольга Ермакова. В городских округах работает 58 социальных координаторов — это люди, которые напрямую взаимодействуют с семьями. «Еще 20 социальных координаторов нам добавили с октября. Будем отправлять их в округа, где наибольшее количество семей стоит на учете. На сопровождении филиалов — более трех тысяч ветеранов, 473 инвалида, 2360 семей погибших и большое количество иных категорий», — добавила Ольга Ермакова. По ее словам, особенно внимательно координаторы относятся и к просмотру социальных сетей. Вопросы, которые поступают через соцсети, тоже на контроле.

Каналы связи

«Сначала связываемся по телефону. За время работы мы поняли, что, прежде всего, требуется личная встреча или выход на семью, потому что семьи больше хотят, чтобы с ними общались лично», — объяснила она. В филиале фонда появились новые сотрудники — представители военно-социального центра. Также с июля работает специалист военкомата Московской области. «Это помогает оперативнее решать сложные вопросы, связанные с военным ведомством. Вопросы решаем на разном уровне. Если они требуют более тщательной проработки, тогда рассматриваем это на межведомственной комиссии. И к нам подключены уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, депутаты», — подытожила Ольга Ермакова. Telegram-канал фонда доступен по ссылке. Подмосковный филиал работает в Красногорске. Адрес: бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик». Фонд принимает заявки по номеру +7 (498) 602-00-23. Кроме того, можно написать на электронную почту 50-gosfond@mail.ru. Подробно о льготах и выплатах участникам СВО, мерах поддержки их семей читайте в нашем материале.