Соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти бывшего директора школы Анатолия Микитюка прошли в Мытищах. Около 80 спортсменок приняли участие в этом мероприятии.

Соревнования по художественной гимнастике в честь бывшего директора этой спортшколы Анатолия Микитюка прошли на базе спортивной школы «Авангард» в Мытищах. Депутат погиб во время специальной военной операции, его посмертно наградили орденом Мужества.

Среди почетных гостей были его семья, жена и дети, а также коллеги и друзья, которые знали Анатолия Николаевича. Участники соревнования почтили его память минутой молчания и возложили цветы к его мемориалу.

Анатолий Микитюк возглавил спортивную школу в то время, когда она располагалась на стадионе «Торпедо», и его заслуга заключается в переезде учреждения в новое здание. Он всегда проявлял особую заботу и внимание к каждому ребенку и своим коллегам.

Анатолий Микитюк отправился в зону специальной военной операции, чтобы защитить своих близких, детей и будущее нашей страны. Он был настоящим любителем художественной гимнастики, и в его честь соревнования будут проводиться ежегодно в начале февраля.

Воспитанница спортивной школы Полина Володина много времени уделила подготовке к этим состязаниям. Она представила четыре выступления на суд жюри: с обручем, мячом, булавой и лентой, которые посвятила своему бывшему директору.

«Я горжусь тем, что это событие проходит в нашей школе. Для меня большая честь участвовать в нем», — отметила юная гимнастка.