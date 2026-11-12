Путин заявил, что России нужно пять суток на разминирование у Константиновки
Российской стороне потребуется пять суток, чтобы провести разминирование у Константиновки. Об этом на встрече со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
Если украинское руководство считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны, добавил он. Путин предложил поручить работу над организацией омбудсменам.
По его словам, Россия контролирует Константиновку и выражает готовность обеспечить безопасность гуманитарной миссии.
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву после трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Перед визитом в Кремль с ними провел консультации помощник главы государства Юрий Ушаков. Спецпосланники Трампа обсудят с Путиным итоги переговоров 10–11 ноября в ОАЭ.