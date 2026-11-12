Путин заявил, что России нужно пять суток на разминирование у Константиновки

Российской стороне потребуется пять суток, чтобы провести разминирование у Константиновки. Об этом на встрече со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Если украинское руководство считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны, добавил он. Путин предложил поручить работу над организацией омбудсменам.

По его словам, Россия контролирует Константиновку и выражает готовность обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву после трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Перед визитом в Кремль с ними провел консультации помощник главы государства Юрий Ушаков. Спецпосланники Трампа обсудят с Путиным итоги переговоров 10–11 ноября в ОАЭ.