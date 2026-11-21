Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на Юбилейный под Луганском
Атака украинских военных на поселок Юбилейный под Луганском была преднамеренным терактом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«ВСУ совершили преднамеренный террористический удар по спальному району пригорода Луганска, когда местные жители спокойно спали», — подчеркнул дипломат.
По его данным, всего пострадали 11 человек, повреждены и разрушены десятки жилых домов и гражданских сооружений.
Спасательная операция, которая длилась больше суток, завершилась. Число погибших мирных жителей достигло шести человек.
Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 13-летней девочки, ее мамы и пожилой женщины. Также жертвами стали мама восьмилетней школьницы и двое ее взрослых братьев.
Саму девочку медики доставили в клинику имени Пирогова в Москве. С ней работают столичные специалисты.
Российский омбудсмен Яна Лантратова после атаки ВСУ заявила о намерении направить жалобу в Управление верховного комиссара ООН по правам человека.