Атака украинских военных на поселок Юбилейный под Луганском была преднамеренным терактом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник .

«ВСУ совершили преднамеренный террористический удар по спальному району пригорода Луганска, когда местные жители спокойно спали», — подчеркнул дипломат.

По его данным, всего пострадали 11 человек, повреждены и разрушены десятки жилых домов и гражданских сооружений.

Спасательная операция, которая длилась больше суток, завершилась. Число погибших мирных жителей достигло шести человек.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 13-летней девочки, ее мамы и пожилой женщины. Также жертвами стали мама восьмилетней школьницы и двое ее взрослых братьев.

Саму девочку медики доставили в клинику имени Пирогова в Москве. С ней работают столичные специалисты.

Российский омбудсмен Яна Лантратова после атаки ВСУ заявила о намерении направить жалобу в Управление верховного комиссара ООН по правам человека.