Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили над Ростовской областью 10 украинских дронов

Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили и подавили средствами РЭБ 10 украинских беспилотников. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил он рано утром 10 октября.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении в ночь на 10 октября 92 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что после атаки дронов в республике начали эвакуацию поселка Родникового. Людей временно разместят в ПВР и обеспечат всем необходимым.
На месте происшествия в пригороде Майкопа работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют вспыхнувший после ликвидации БПЛА пожар.
Из адыгейского поселка после атаки БПЛА эвакуировали 1300 человек
Польша отказалась помогать России в поиске знатока «Что? Где? Когда?»
Всероссийские соревнования ловчих птиц прошли в Можайске
Экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» стал фигурантом дела Тимура Иванова
РЭО: 4 министерства согласовали концепцию минимизации образования отходов
Пугачева попыталась вывезти антиквариат из России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте