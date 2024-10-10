Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили над Ростовской областью 10 украинских дронов

Губернатор Голубев заявил о ликвидации 10 беспилотников над Ростовской областью

Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили и подавили средствами РЭБ 10 украинских беспилотников. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил он рано утром 10 октября.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении в ночь на 10 октября 92 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что после атаки дронов в республике начали эвакуацию поселка Родникового. Людей временно разместят в ПВР и обеспечат всем необходимым.

На месте происшествия в пригороде Майкопа работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют вспыхнувший после ликвидации БПЛА пожар.