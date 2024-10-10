После атаки беспилотников в Адыгее эвакуируют поселок Родниковый

Кумпилов заявил об эвакуации поселка Родникового после атаки дронов

В Адыгее после ночной атаки дронов начали эвакуацию жителей поселка Родникового. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республике Мурат Кумпилов.

«Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым», — подчеркнул он.

Кумпилов уточнил, что атаке вражеских беспилотников минувшей ночью подвергся пригород Майкопа. В результате никто не пострадал. Подробностей о том, где вспыхнул пожар, из-за которого, вероятно, и начали временно вывозить жителей Родникового, глава республики не привел.

По информации Mash, эвакуация затронет около 1300 человек.

Утром в Минобороны заявили о ликвидации в общей сложности 92 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны.