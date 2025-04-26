Бойцы ВС России вызвали минометный огонь на себя, чтобы не выдать свою позицию

Действовавшие на покровском направлении российские военные вызвали огонь на себя, чтобы не дать обнаружить свою позицию приближающейся штурмовой группе ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным «Вайс».

«Мы говорим по рации, что уходим в подвал и будем там сидеть. Когда они начали подходить к нашему дому, зачищать, мы сказали, чтобы по нашей точке открыли огонь из миномета, чтобы мы не „спалились“», — сказал он.

По слова бойца, противник отступил после минометного огня, никто из группы российских военнослужащих не пострадал.

Ранее стало известно, что при ударе по Павлограду российские военные уничтожили базу медицинского батальона «Госпитальеры». В составе подразделения находились иностранные наемники, называвшие себя «волонтерами-медиками» и передвигавшиеся на автомобилях скорой помощи.