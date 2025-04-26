ВС РФ уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры» на Украине

Российские войска при ударе по Павлограду уничтожили базу медицинского батальона «Госпитальеры». Об этом заявила его основательница Яна Зинкевич в соцсети Facebook*.

«Уничтожили базу нашего батальона со всем имуществом и техникой, что в ней находилось. Они опять попали в точку в сердце», — написала она.

Зинкевич добавила, что российский удар перечеркнул «10 лет работы тысячи людей».

В конце 2024 года РИА «Новости» выяснило, что иностранные наемники воевали на стороне ВСУ в составе медбатальона «Госпитальеры». Они передвигались на машинах скорой помощи и называли себя «волонтерами-медиками».

Минобороны до этого сообщало, что ВС РФ в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. Также целями стали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили по цехам завода имени Малышева в Харькове. На их территории размещалась западная военная техника, а также производился ремонт дула пушек.

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