Пенсионеры в США покупают трости с шокерами для защиты

В США пожилые люди начали приобретать трости с электрошокерами, чтобы защититься от преступников на улицах. На это обратил внимание журналист Джонатан Чоу, который опубликовал репортаж с улиц Сиэттла на своей странице в социальной сети X.

В видео пожилой мужчина демонстрирует трость с электрическим наконечником. По его словам, пожилые люди вынуждены покупать такие устройства из-за большого количества наркоманов и бездомных на улицах.

Мэр города Ланкастер, республиканец Рэкс Пэррис, предложил раздать фентанил бездомным в Калифорнии, чтобы сократить их жизнь. Он также высказался в поддержку «чистки» бездомных на федеральном уровне.

Ранее психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал о фентаниле. Это мощный обезболивающий препарат, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз — морфина, он опасен не только своей высокой токсичностью, но и тем, что даже небольшое количество может вызвать передозировку и остановку дыхания.