В общеобразовательной школе «Флагман» в Химках прошла патриотическая встреча, посвященная Полтавскому сражению 1709 года. Собравшиеся узнали интересные факты об одном из ключевых событий Северной войны.

Перед жителями выступил депутат и директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

«Изучение истории важно для каждого из нас, потому что оно помогает понять, как сформировалась наша культура, традиции и ценности. Так мы лучше осознаем, что делает Родину уникальной и почему мы должны ее ценить и защищать. Это знание объединяет людей и помогает строить будущее», — подчеркнул Евгений Иноземцев.

Присутствующим рассказали о памятниках, посвященных Полтавскому сражению, которые установили в России и Швеции.

«Истинная сила страны в ее людях и их стремлении помнить и беречь свои традиции. Когда молодежь вовлечена в изучение истории, она становится не только хранителем прошлого, но и создателем будущего», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп отметила, встреча стала частью программы «Успех V единстве поколений». Ежедневно в рамках патриотического проекта для жителей Химок организуют творческие мастер-классы, спортивные тренировки, открытые занятия, показы фильмов, культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операции.