Испытания ракетного двигателя провели в Химках

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» в Химках протестировали работу новых адаптивных технологий. Ракетный двигатель РД-191МР тягой 200 тонн успешно прошел серию огневых испытаний.

Проведенные испытания подтвердили работоспособность огневых агрегатов двигателя, а также агрегатов системы подачи, автоматики и регулирования, узлов общей сборки. Мероприятие положило начало масштабному внедрению аддитивных технологий в двигатели разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» и других предприятий этой отрасли.

Отметим, что аддитивные технологии меняют подход к проектированию, помогают производить новые и сложные конструкции. Помимо этого, метод позволят сократить трудоемкость и производственные циклы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.