Бразильский боец Вальтер Уокер вышел на бой под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой и после победы признался в любви к России — на русском языке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Поединок против нигерийца Кеннеди Нзечукву прошел на турнире UFC в Нэшвилле. Уокер выиграл в первом раунде болевым приемом и получил бонус за лучшее выступление вечера. В октагоне он сказал: «Я люблю Россию, Россия — мой дом». Спортсмен живет в России, женат на россиянке и воспитывает дочь. На его счету теперь 14 побед в 15 боях.

Ранее МИД заявил, что проконтролирует вопрос с задержанием Касаткина во Франции. Баскетболиста арестовали по подозрению в причастности к хакерской группировке.