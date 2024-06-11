Российские военные уничтожили спрятавшихся под Leopard боевиков ВСУ

Российский FPV-дрон уничтожил спрятавшихся под танком бойцов ВСУ в Запорожье

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency
Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Ореховском направлении в Запорожской области российские военные уничтожил FPV-дронами трех бойцов ВСУ, которые пытались спрятаться под сгоревшим танком Leopard. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным Молот. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что группа противников постоянно выходила на дорогу. По его словам, бойцы ВСУ поджидали дроны и расстреливали их.

«Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двухсотого (убитого — прим. ред.) они перестали выходить», — подчеркнул российский боец.

Молот уточнил, что на Ореховском направлении в основном поражает цели артиллерия по координатам на расстоянии более 10 километров от линии соприкосновения, которые передают расчеты БПЛА. Там украинские боевики чувствуют себя в безопасности, добавил российский военный.

В начале российского наступления весной подразделения ВСУ угодили в множество «мини-котлов» под Харьковом. Как отметил военнопленный Кирилла Доценко, украинская армия не ощущала поддержку тяжелой техники.

«Через 10 лет поле боя будет другим». Как ИИ повлияет на военную сферу?

Шишкана Раменского приговорили к пожизненному. Что известно о воре в законе Олеге Медведеве

Сервис «Свадьба в Подмосковье» позволит венчаться и расписываться в храмах

Прогноз Путина сбылся. Почему европейцы выбрали партии правого толка?

Прикрытый терроризм. Запад готовится оправдывать преступления Украины

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте