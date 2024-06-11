Российские военные уничтожили спрятавшихся под Leopard боевиков ВСУ

На Ореховском направлении в Запорожской области российские военные уничтожил FPV-дронами трех бойцов ВСУ, которые пытались спрятаться под сгоревшим танком Leopard. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным Молот. Его процитировал ТАСС .

Он отметил, что группа противников постоянно выходила на дорогу. По его словам, бойцы ВСУ поджидали дроны и расстреливали их.

«Просто на дороге, очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого двухсотого (убитого — прим. ред.) они перестали выходить», — подчеркнул российский боец.

Молот уточнил, что на Ореховском направлении в основном поражает цели артиллерия по координатам на расстоянии более 10 километров от линии соприкосновения, которые передают расчеты БПЛА. Там украинские боевики чувствуют себя в безопасности, добавил российский военный.

В начале российского наступления весной подразделения ВСУ угодили в множество «мини-котлов» под Харьковом. Как отметил военнопленный Кирилла Доценко, украинская армия не ощущала поддержку тяжелой техники.