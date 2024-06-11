«Никак оттуда не уйдешь». Солдаты ВСУ угодили в «мини-котлы» под Харьковом

Подразделения украинских войск попали в множество «мини-котлов» под Харьковом в начале наступления ВС России весной 2024 года. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пленного солдата стрелкового батальона ВСУ Кирилла Доценко.

Он признался, что украинская армия не ощутила поддержку тяжелой техники, не было контрбатарейной борьбы. Пришлось просто ждать, пока российские войска подойдут «чуть ли не впритык». Командование ВСУ приказало занимать круговую оборону, однако большинство подразделений стали отступать на другие позиции — и попадать в «мини-котлы». Все «стягивались в одну точку», вспомнил Доценко.

«Взводные опорные пункты, ротные опорные пункты, чтобы большим личным составом поддержать какую-то оборону… Но оно так все неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и все. <…> К тебе никто не подъедет, и ты никак оттуда не уйдешь», — добавил он.

Собеседник издания был ранен и укрылся от обстрела в яме. Отойти не получилось. Позже командование приказало ему продолжать держать оборону. Однако через некоторое время все рации прекратили работать, российские войска заняли соседние позиции.

Вскоре раненый Кирилл Доценко потерял сознание. Ему пришлось около пяти дней укрываться в яме, куда ранее сбрасывали пищевые отходы. Его рация на каналы не выходила. В итоге Доценко оказался в российском плену.

Другой пленный украинский военнослужащий еще в феврале рассказывал журналистам об упаднических настроениях в рядах ВСУ. По его словам, бойцы были напуганы и при возможности бежали с поля боя.