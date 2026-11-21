Российские войска нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных специалистов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, для поражения целей применяли ударные беспилотники, оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Минобороны уточнило, что такие объекты находились в 148 районах.

В ночь на 21 ноября ВС России нанесли удары по морскому судну с грузами для ВСУ и объектам энергетики. Среди них оказалась электроподстанция в Ровенской области и Криворожская теплоэлектростанция. Они снабжали электричеством предприятия и заводы оборонного комплекса Украины.