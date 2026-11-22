МО: ВС России поразили объекты НПЗ и две подстанции в тыловых районах Украины

Российские беспилотники «Герань» атаковали ряд объектов энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры в тыловых районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, опубликовав видео работы операторов БПЛА бригады «Варяг».

В ведомстве заявили о поражении объектов нефтеперерабатывающего завода, производственных помещений двух подстанций напряжением 110 и 330 киловольт, серверных дата-центра «МКМ Телеком» и локомотива на железнодорожном перегоне.

Кроме того, операторы беспилотников уничтожили огневую позицию техники и расчета мобильной группы, задействованной для обеспечения украинских подразделений.

В Минобороны добавили, что результаты применения дронов подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени. Целями ударов ведомство назвало нарушение логистики и коммуникаций ВСУ, а также поражение стратегически важных объектов.

Днем ранее ВС России поразили место совещания высокопоставленных представителей ВСУ.