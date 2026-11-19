В зоне спецоперации на одном из тактических направлений командир отделения сержант Сергей Голубев, выполняющий с расчетом БПЛА боевую задачу на пункте воздушного наблюдения, подавил средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посадил три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Осуществляя обнаружение и уничтожение воздушных целей в зоне ответственности, сержант Голубев лично применил средства подавления и посадил три вражеских БПЛА», — уточнили в военном ведомстве.

Умелые и решительные действия Голубева и его расчета не допустили пролета вражеских беспилотников в районе сосредоточения подразделений ВС России.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что водитель взвода обеспечения ефрейтор Сергей Формалев своевременно доставил боеприпасы и горюче-смазочные материалы бойцам мотострелкового батальона. Он управлял «буханкой», несмотря на угрозу артобстрела и атак FPV-дронов ВСУ.