Склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области детонировал более трех часов

РИА «Новости»: склад боеприпасов ВСУ детонировал более 3 часов после авиаудара

Крупный склад боеприпасов украинских войск в районе Великого Бурлука в Харьковской области был уничтожен авиаударом. После поражения объекта вторичная детонация продолжалась более трех часов, сообщило РИА «Новости» .

По информации источника в силовых службах, авиационные бомбы и беспилотники использовали для ударов по скоплениям украинских военных и техники в районах Черного, Николаевки, Рубежного, Малых Проходов, Горяного, Дергачей, Плоского, Хотомли, Вольного, Ивашек и Тимофеевки.

Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил об окружении группировки ВСУ численностью до двух тысяч человек в северо-восточной части Харьковской области.

По его словам, это позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России начали бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.