Российский флаг подняли над зданием администрации Урожайного

Российские военные водрузили триколор над зданием администрации села Урожайное. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, сейчас бойцы ВС России продвигаются в северной части населенного пункта, где идут основные бои.
Украинские военные в Урожайном продолжают свои контратаки, несмотря на значительные потери, рассказал глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук. ВС России успешно отбиваются и наносят урон вражеской бронетехнике.