Появились кадры поднятия российского флага в освобожденном Селидове

Поднятие российского флага на высотных и административных зданиях в освобожденном Селидове сняли на видео. Кадры показала пресс-служба Минобороны.
На ролике видно, как бойцы ВС России сняли украинский флаг и водрузили триколор. На другом фрагменте видео военные установили копию Знамени Победы.
«Подняли пацаны флаг Победы. Победа за нами. Русские идут, город Селидово наш», — сказал за кадром автор ролика.
Об освобождении Селидова Минобороны сообщило 29 октября. Город в ДНР перешел под контроль группировки войск «Центр». Также ВС России освободили Доброволье и Катериновку.
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