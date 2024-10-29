Появились кадры поднятия российского флага в освобожденном Селидове

Поднятие российского флага на высотных и административных зданиях в освобожденном Селидове сняли на видео. Кадры показала пресс-служба Минобороны.

На ролике видно, как бойцы ВС России сняли украинский флаг и водрузили триколор. На другом фрагменте видео военные установили копию Знамени Победы.

«Подняли пацаны флаг Победы. Победа за нами. Русские идут, город Селидово наш», — сказал за кадром автор ролика.

Об освобождении Селидова Минобороны сообщило 29 октября. Город в ДНР перешел под контроль группировки войск «Центр». Также ВС России освободили Доброволье и Катериновку.