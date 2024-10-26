Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ и водрузили флаг в Горняке

Российские военные из 114-й бригады 51-й армии подняли флаг своего подразделения на крыше одного из зданий в Горняке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Глава республики рассказал, что посетил освобожденный Украинск, проехав через населенные пункты Галицыновка, Мемрик и Лесовка. По его словам, там были повреждены все жилые дома, были и полностью выгоревшие, люди вынуждены жить в подвалах. Позже их вывезут, когда станет безопаснее, а пока доставят им продукты и бензин для генераторов

«Фронт отодвигается все дальше. Пообщался с бойцами героической 114-й бригады 51-й армии, с одним из легендарных командиров Ильей Емельяновым, позывной Малой. Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке», — рассказал он.

Пушилин добавил, что это стратегически важное направление. По его словам, российские танковые подразделения при поддержке штурмовых групп прорвали оборону противника на этом направлении. ВСУ понесли большие потери личного состава. Он также добавил, что вручил наградные часы бойцам, наиболее отличившимся при освобождении Украинска.

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинские боевики батальонами дезертировали из города Горняка под Курахово.