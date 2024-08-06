Телеведущий Соловьев: российские войска взяли под контроль Нью-Йорк в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль село Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы водрузили триколор над зданием школы, исторические кадры в своем Telegram-канале опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.

«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР, — подписал журналист видеозапись.

Триколор над зданием школы водрузили бойцы 9-й мотострелковой бригады, уточнил Соловьев.

ВСУ оказались в сложном положении при попытке выбраться из окруженного села. Противник в панике пытался вывести войска и попал под шквальный огонь российской армии.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», что ВСУ безуспешно пытаются противостоять ВС России близ Торецка. По его словам, противник предпринимает безумные контратаки, которые успешно отражают российские бойцы.