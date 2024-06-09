Российские военные вывесили триколор в Часовом Яре

Военкор Руденко показал кадры с российским триколором в Часовом Яре

Бойцы российской армии подняли в микрорайоне Канал города Часов Яр государственный флаг. Кадры из города опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Он уточнил, что съемку вели с беспилотника. На видео попал установленный на разрушенном здании флаг России.

Руденко подчеркнул, что группировка российских войск воспользовалась тем, что противник начал перегруппировку своих подразделений, чем открыла проход к центру города.

«Оставшиеся силы ВСУ в Часовом Яре попросту бросили на разрыв», — пояснил военкор.

Командование украинской армии перебросило боеспособные части из Часова Яра на Харьковское направление. Так объяснил отход противника из города военный корреспондент Юрий Котенок.

Он подтвердил слова Руденко, что боевиков в городе осталось минимальное количество, поэтому российские войска начали серьезное продвижение.