За минувшие сутки российские военнослужащие поразили значимые объекты противника в 151 районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы ВС России при помощи оперативно-тактической авиации уничтожили объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения.

Также российские военные ударили по местам скопления живой силы формирований ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, удалось сбить четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 украинский дрон.

Потери противника составили порядка 240 человек, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две боевые бронированные машины и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее Генеральный штаб ВСУ признал потерю контроля над городом Суджей Курской области.