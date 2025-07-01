Состояние покурившей вейп обезьяны из парка «Тайган» ухудшилось

Состояние самки орангутана Даны, которой посетительница крымского сафари-парка «Тайган» дала покурить вейп, ухудшилось. Об этом рассказал ветеринарный врач Василий Писковой, видео опубликовал Telegram-канал «Сафари Парк Тайган» .

По словам медика, обезьяна плохо себя чувствует, мало ест и целый день спит.

«Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила это крышечку, потому что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отравление», — добавил ветеринар.

Писковой отметил, что обезьяна находится под пристальным наблюдением. Ее экскременты постоянно проверяют, надеясь найти крышку от вейпа.

Он добавил, что если у Даны случится закупорка кишечника, то вся ответственность ляжет на плечи девушки, которая дала ей вейп.

Представитель «Тайгана» Татьяна Алексагина заявила РИА «Новости», что девушка подвергла риску здоровье обезьяны ради хайпа в соцсетях. Она назвала это жестоким обращением с животными.

Ранее сайт KP.RU опубликовал результаты опроса россиян, посвященный содержанию диких животных в неволе. Выяснилось, что 62% респондентов выступили против зоопарков и сафари-парков.