Генеральный штаб ВСУ признал, что город Суджа Курской области находится под контролем России. Такой вывод можно сделать, исходя из данных карты боевых действий, опубликованной украинским штабом.

Журналисты издания«Страна.ua» отметили, что отступлении ВСУ из Суджи днем ранее сообщал украинский военно-аналитический портал Deep State.

Об освобождении Суджи от украинских националистов стало известно 13 марта. Спустя два дня инженерные войска вошли в город для восстановления инфраструктуры и социально значимых объектов, необходимым для обеспечения хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий. Речь идет о работах по разминированию жилых домов, очистке объектов и местности от взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли больше двух тысяч бойцов в Курской области за неделю.